Грузовик заблокировал движение на трассе М-4 «Дон» под Геленджиком

На участке федеральной трассы М-4 «Дон» (1490–1491 км) в Краснодарском крае временно перекрыли движения автомобилей из-за грузового автомобиля, заблокировавшего проезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Фото: Госавтоинспекция Кубани

Для ликвидации затора на месте работают четыре экипажа ДПС. Временно организован объезд через Краснодар. После устранения препятствия движение будет восстановлено в полном объеме.

В ведомстве призвали водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута и извинились за возможные неудобства.

UPD: перекрытие снято, проезжая часть полностью освобождена, движение осуществляется в обычном режиме.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в аварии на трассе М-4 «Дон» под Геленджиком произошла авария, в которой пострадали пять человек.