На Кубани грузовик перекрыл движение по трассе М-4 «Дон»
В Краснодарском крае грузовик перекрыл движение на федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» (1490–1491 км). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Для решения ситуации на трассе задействовали четыре экипажа ДПС, транспорт едет в объезд через Краснодар. После этого движение на дороге восстановят.
«Просим водителей учитывать данную информацию при планировании поездок, а также приносим извинения за возможные неудобства»,— говорится в сообщении.