На Кубани грузовик перекрыл движение по трассе М-4 «Дон»

В Краснодарском крае грузовик перекрыл движение на федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» (1490–1491 км). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Для решения ситуации на трассе задействовали четыре экипажа ДПС, транспорт едет в объезд через Краснодар. После этого движение на дороге восстановят.

«Просим водителей учитывать данную информацию при планировании поездок, а также приносим извинения за возможные неудобства»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина