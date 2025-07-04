Пять аэропортов России приостановили работу

Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и отправку самолетов действуют в аэропортах Казани, Самары, Ярославля, Ижевска и Нижнекамска. Ведомство уточнило, что их работа приостановлена для обеспечения безопасности полетов.

Ранее работу также приостанавливал аэропорт Саратова. Ограничения действовали около трех часов, их сняли примерно в 8:15 мск (9:15 по местному времени).

По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили в Ростовской, Курской, Белгородской, Орловской и Липецкой областях 48 беспилотников. Угрозу атаки БПЛА объявляли в том числе в Удмуртии и Оренбургской области. В Ростовской области погибла женщина. Власти Подмосковья сообщали об атаке БПЛА в Сергиевом-Посаде: пострадали два человека, несколько районов обесточены.