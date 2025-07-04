Два человека пострадали при атаке БПЛА в Сергиевом Посаде

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что при ночной атаке БПЛА в Сергиевом Посаде пострадали два человека. Всего на городской округ упали «четыре вражеских беспилотника», уточнил чиновник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал губернатора Московской области Фото: Телеграм-канал губернатора Московской области

Травмы получили двое мужчин. У одного — выбиты три зуба, открытая черепно-мозговая травма. У второго — открытая рана шеи и ушиб грудной клетки. Оба госпитализированы в местную больницу в состоянии средней тяжести.

«На всех местах падения дронов продолжают работать оперативные службы, — сообщил губернатор. — Энергетики занимаются восстановлением электроснабжения».

По данным Минобороны, за ночь над российскими регионами «средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских БПЛА самолетного типа».