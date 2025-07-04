Два человека пострадали при атаке БПЛА в Сергиевом Посаде
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что при ночной атаке БПЛА в Сергиевом Посаде пострадали два человека. Всего на городской округ упали «четыре вражеских беспилотника», уточнил чиновник.
Фото: Телеграм-канал губернатора Московской области
Травмы получили двое мужчин. У одного — выбиты три зуба, открытая черепно-мозговая травма. У второго — открытая рана шеи и ушиб грудной клетки. Оба госпитализированы в местную больницу в состоянии средней тяжести.
«На всех местах падения дронов продолжают работать оперативные службы, — сообщил губернатор. — Энергетики занимаются восстановлением электроснабжения».
По данным Минобороны, за ночь над российскими регионами «средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских БПЛА самолетного типа».