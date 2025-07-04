Минобороны сообщило о перехвате за ночь 48 беспилотников над регионами России

Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь силами ПВО «уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов». БПЛА были самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Над Ростовской областью были сбиты 26 дронов, над Курской — 12. Над Белгородской, Орловской и Липецкой областями — 6, 3 и 1 соответственно.

Власти Подмосковья сообщили также об атаке беспилотников в Сергиевом Посаде. Там ранения получили два человека.