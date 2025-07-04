Десятки тысяч человек остались без света после атаки БПЛА на Сергиев Посад

Десятки тысяч жителей Сергиева Посада остались без электроснабжения из-за пожара на местной подстанции. Причиной возгорания стало падение обломков БПЛА, сообщила ранее глава округа Оксана Ероханова.

«Без электричества в результате пожара остались более 42 тыс. человек», — сообщили в администрации городского округа.

Глава округа ранее указывала, что были обесточены несколько микрорайонов. По данным администрации, к этому моменту «на Рабочем поселке электроснабжение восстановлено», однако света по-прежнему нет «на Клементьевке, в районе вокзала, на Звездочке, в Птицеграде и на Ферме».

В результате атаки беспилотников на город пострадали два человека, они госпитализированы.