Иран открыл свое воздушное пространство

Иран открыл небо для рейсов во все аэропорты страны кроме Исфахана и Тебриза. Об этом говорится на официальном сайте Организации гражданской авиации страны.

«Согласно запланированному графику, внутренние и международные рейсы из всех аэропортов страны, за исключением аэропортов Исфахана и Тебриза, будут выполняться в течение всего дня с 05:00 утра до 18:00 вечера (с 04:30 до 17:30 мск.— "Ъ")», - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что аэропорты в этих двух городах, при отсутствии других ограничений, скоро заработают в штатном режиме.

2 июля власти Ирана закрыли воздушное пространство над центральными и западными районами страны. Ограничения на полет действовали для международных транзитных рейсов. В связи с этим «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) отменил рейсы в Тегеран.

Ограничения на полеты вводятся на фоне конфликта на Ближнем Востоке.13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», атаковав крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что две страны договорились прекратить огонь.