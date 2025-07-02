Иран закрыл воздушное пространство над центральной и западной частью страны

Власти Ирана снова закрыли воздушное пространство над центральными и западными районами страны. Ограничения на полет действуют для международных транзитных рейсов. Об этом сообщает представитель министерства дорог и городского развития Маджид Ахаван, его слова приводит агентство Mehr.

Кроме того, до 14:00 (13:30 мск) 3 июля запрещены внутренние и международные рейсы на севере, юге и западе страны. Восточное пространство для внутренних, международных и транзитных рейсов открыто только над восточной частью Ирана.

Ранее Иран уже закрывал воздушное пространство над центральными и западными районами для международных транзитных рейсов. Ограничения были сняты 28 июня.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», атаковав крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. Тегеран развернул ответную операцию. 22 июня США ударили по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. 24 июня Израиль и Иран договорились о перемирии.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Американские горки для иранского атома».