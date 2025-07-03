«Аэрофлот» отменил рейсы в Тегеран из-за воздушных ограничений Ирана

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) отменил рейсы в Иран из-за продления ограничений в стране до 10 июля, сообщили в пресс-службе компании. Рейсы «вынужденно корректируют», а пассажирам предлагают вернуть деньги или переоформить билеты на более поздние даты.

27 июня Росавиация разрешила российским авиакомпаниям летать над Ираком, Ираном и Иорданией, и «Аэрофлот» вновь начал продавать билеты на рейсы в Тегеран. Первый полет был запланирован на 4 июля.

Конфликт Ирана и Израиля длился с 13 по 24 июня. Воздушное пространство обеих стран и еще нескольких ближневосточных государств было закрыто. 25 июня Росавиация разрешила дневные полеты в Израиль.

О том, вырастет ли спрос на поездки на Ближний Восток после снятия ограничений — в материале «Конфликт туристических интересов».