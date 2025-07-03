Власти Кубани опровергли новость о массовом отравлении детей из Ростова-на-Дону

Информация о массовом отравлении детей из Ростова-на-Дону в детском лагере «Звездочка» в Туапсинском районе не соответствует действительности. Об этом сообщает оперштаб Кубани со ссылкой на данные регионального министерства труда и социального развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Ранее соответствующие сведения распространились в СМИ, социальных сетях и анонимных Telegram-каналах. В публикациях утверждалось, что у 60 детей началась рвота и диарея, а также поднялась температура до 38,5 градусов.

По официальной информации, в лагере находятся 152 ребенка, из них 80 — из Ростовской области. 26 июня у четырех детей действительно зафиксировали симптомы — началась рвота.

Директор лагеря незамедлительно уведомил Роспотребнадзор, в учреждение прибыл врач ЦРБ №2 поселка Новомихайловского. Заболевание диагностировали как норовирусную инфекцию, однако госпитализация не потребовалась. Сейчас дети находятся дома, лечение продолжается под наблюдением родителей.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю начало эпидемиологическое расследование. Специалистами были отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с поверхностей столовой и пищеблока, а также проведены обследования сотрудников и вожатых. Предписание о проведении дезинфекции выдано.

Острые кишечные инфекции не выявлены. Пробы морской воды соответствуют санитарным нормам. Лагерь продолжает работу в штатном режиме.

Анна Гречко