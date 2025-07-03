Роспотребнадзор Кубани расследует массовое отравление детей в лагере в Джубге

Региональное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование после массового недомогания воспитанников детского оздоровительного лагеря «Звездочка» в поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Специалисты ведомства провели отбор образцов пищи и питьевой воды для лабораторного анализа. Дополнительно были взяты смывы с рабочих поверхностей в помещениях кухни и обеденного зала детского учреждения.

«На основании поступившей информации о состоянии здоровья детей, прибывших в детский лагерь "Звездочка" в поселке Джубга, Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводится эпидемиологическое расследование, в рамках которого отобраны пробы пищевой продукции, питьевой воды, взяты смывы с поверхностей на пищеблоке, столовой», — сообщили в пресс-службе территориального управления.

Проверке подверглись также образцы морской воды в акватории, где купались дети. Результаты исследований показали соответствие качества морской воды действующим санитарно-гигиеническим требованиям.

Информация о недомогании воспитанников лагеря первоначально распространилась в интернет-сообществах. Пользователи социальных сетей сообщали о жалобах детей на расстройство пищеварения, тошноту и повышенную температуру тела.

Лия Пацан