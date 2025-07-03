Объем нелегальной заготовки древесины на Кубани снизился на 81%

В Краснодарском крае за первое полугодие 2025 года объем незаконной заготовки древесины сократился на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В период с января по июнь этого года в регионе выявили 68 фактов нелегальной заготовки древесины общим объемом 816,7 куб. м. За тот же период 2024 года зафиксировали 95 подобных случаев объемом 4,4 тыс. куб. м.

Сотрудники ГКУ КК «Комитет по лесу» организовали регулярное патрулирование лесного фонда с участием представителей правоохранительных органов, казачества и администраций муниципальных образований. Материалы по выявленным нарушениям передают в правоохранительные органы. Нарушителям грозит уголовная ответственность.

Алина Зорина