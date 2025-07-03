Суд рассмотрит апелляцию на решение о ликвидации «Фонда Ройзмана (иноагент)»

Свердловский областной суд назначил на 5 августа рассмотрение апелляционной жалобы благотворительного фонда «Фонд Ройзмана (иноагент)» на решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга о его ликвидации, сообщили в пресс-службе судов региона.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вывеска «Фонд Ройзмана (иноагент)»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, Минюст проводил внеплановую проверку в фонде в октябре 2024 года. В ходе нее были выявлены недостоверные сведения об адресе организации, нецелевое использование денежных средств, отсутствие смет и нарушение требований об учете доходов и расходов. По данным ведомства, общая сумма нецелевых расходов составила 4 млн руб. Выявленные нарушения стали поводом для подачи иска о ликвидации фонда.

В апреле Октябрьский районный суд удовлетворил иск минюста по Свердловской области и ликвидировал «Фонд Ройзмана (иноагент)». Фонд настаивал на мировом соглашении, от которого отказался Минюст.

После чего Арбитражный суд Свердловской области отклонил иск фонда об оспаривании акта проверки Минюста, а представители «Фонда Ройзмана (иноагент)» подали апелляцию в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

В середине мая представители «Фонда Ройзмана (иноагент)» обжаловали решение суда о ликвидации благотворительной организации и подали апелляцию в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Полина Щуцкая