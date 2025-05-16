Представители «Фонда Ройзмана (иноагент)» обжаловали решение суда о ликвидации благотворительной организации и подали апелляцию в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Ройзман признан иностранным агентом

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Евгений Ройзман признан иностранным агентом

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

После того, как Октябрьский райсуд Екатеринбурга подготовит материалы дела, они будут переданы на рассмотрение в Свердловский областной суд.

Напомним, суд 14 апреля удовлетворил иск главного управления Минюста РФ по Свердловской области о ликвидации «Фонда Ройзмана (иноагент)». Ведомство выявило грубые нарушения в расходовании средств, ведении документации, неправильную информацию о фонде в реестре. По данным ведомства, общая сумма нецелевых расходов составила 4 млн руб. Фонд настаивал на мировом соглашении, однако представители Минюста от него отказались.

Арбитражный суд Свердловской области 7 мая отказал благотворительному фонду в оспаривании акта проверки, проведенной главным управлением Министерства юстиции по Свердловской области в 2024 году, по результатам которой были выявлены основания для ликвидации фонда.

Мария Шараева