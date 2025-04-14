Суд в Екатеринбурге принял решение ликвидировать «Фонд Ройзмана (иноагент)»

Октябрьский районный суд Екатеринбурга принял решение о ликвидации «Фонда Ройзмана» (Евгений Ройзман внесен в реестр иностранных агентов) по иску главного управления Минюста РФ по Свердловской области, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Представители фонда планируют согласовать позицию и позднее обжаловать решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вывеска «Фонд Ройзмана (иноагент)» на здании фонда в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вывеска «Фонд Ройзмана (иноагент)» на здании фонда в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Истец указал, что фонд расходовал средства нецелевым образом, общий размер таких трат составил 4 млн руб. В ведомстве указали, что фонд работал не по своему юридическому адресу, в организации отсутствовали сметы и благотворительная программа, неправильно учитывались расходы и доходы. В частности, представители управления Минюста отметили, что организация потратила почти 90 млн руб., собранных на предоставление ребенку лекарства Zolgensma, на помощь в строительстве онкодиспансера после того, как лекарство было куплено на средства федерального бюджета.

Представители фонда не согласны с утверждениями ведомства. По их словам, сумма была собрана мамой ребенка, которая предоставила письменное заявление о том, чтобы перераспределить средства. Директор фонда Светлана Косолапова отметила, что деньги были потрачены в соответствие с целями фонда, а нарушения являются устранимыми. «Нам кажется, это носит заказной характер, иначе мы не можем объяснить такое рвение выдавать желаемое за действительное»,— сказала госпожа Косолапова.

Напомним, в ходе судебного заседания представители Минюста отказались заключать мировое соглашение, указав на грубый характер выявленных нарушений. Иск был подан после внеплановой проверки в октябре 2024 года.

Анна Капустина