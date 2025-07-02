Судовладелец Honrise возместил ущерб от разлива нефтепродуктов в Новороссийске

Компания-судовладелец танкера Honrise (под флагом Панамы) добровольно компенсировала весь ущерб от разлива нефтепродуктов в порту Новороссийска. Площадь загрязнения акватории Черного моря превысила 35 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росморречфлота Фото: пресс-служба Росморречфлота

Причиной инцидента стали техническая неисправность судового оборудования и недостаточный контроль со стороны экипажа. Ущерб морской среде оценен в 14 млн рублей, которые судовладелец компенсировал добровольно.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщил, что в морском порту Новороссийска в ночь на 20 июня при бункеровке произошел разлив нефтепродуктов.

Для локализации пятна специалисты Морспасслужбы использовали более 400 кг биосорбента и установили боновые заграждения. Пятно локализовали, на месте продолжаются работы по сбору нефтепродуктов.