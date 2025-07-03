Защита ученика Алекса Лесли обжаловала арест по делу о домогательствах

В Тверском районном суде Москвы зарегистрировали апелляционную жалобу на арест одного из последователей блогера и секс-коуча Алекса Лесли (Александра Кириллова). Речь идет об Алексее Башине. Суд отправил мужчину в СИЗО 28 июня.

Господина Башина обвиняют по статье об иных насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК). По версии следствия, он участвовал в съемках видеороликов, где участники курсов домогались до девушек в центре Москвы. Защита просила назначить фигуранту запрет определенных действий.

1 июня еще одного участника тренингов признали виновным в мелком хулиганстве и назначили 11 суток административного ареста. Против самого Александра Кириллова возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию.

Никита Черненко