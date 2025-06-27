На Дону стартовала уборочная кампания ранних зерновых

Аграрии восьми районов Ростовской области приступили к уборке ранних зерновых и зернобобовых культур. Первыми сбор урожая начали фермеры Песчанокопского, Сальского, Кагальницкого, Аксайского, Целинского, Семикаракорского, Багаевского и Неклиновского районов. Об этом сообщила пресс-служба регионального минсельхозпрода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По информации ведомства, на текущий момент собрано 23 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади более 11,5 тыс. га. В общей сложности донским аграриям предстоит убрать урожай с площади 3,2 млн га.

Уборочная кампания проходит в сложных условиях. На урожай повлияли весенние заморозки и почвенная засуха, от которых пострадало более полумиллиона гектаров ранних зерновых культур.

Как уже отмечал глава региона Юрий Слюсарь, для того чтобы аграрии могли получить страховые выплаты, в регионе вводился режим ЧС по заморозкам и засухе, пояснили в сообщении.

В настоящее время локальные осадки препятствуют массовому началу уборки. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, фермеры прилагают максимальные усилия для своевременного сбора урожая без потерь и его сохранения.

Валентина Любашенко