В Красносулинском районе через объявления продают шахту за 85 млн рублей

На сайте avito.ru выставили на продажу законсервированную угольную шахту в Красносулинском районе с двумя лицензиями на пользование недрами за 85 млн руб.

В объявлении указано, что шахта расположена в Долотинском сельском поселении, лицензионный запас антрацита в ней составляет 4 млн т. Возможна дополнительная «пpирeзкa» без торгов ужe pазведанных 17 млн т.

Шахта вскрыта наклонными стволами, глубина залегания пластов 180 м., угол наклона пластов 4’-10’. Объект находится на консервации, проект запуска имеется.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что имущество обанкротившегося ООО «Шахта Ростовская» выставил на торги конкурсный управляющий. Торги пройдут на понижение, при этом цена отсечения составляет 70% от начальной цены аукциона — порядка 13,3 млн руб.

Наталья Белоштейн