Недвижимость ООО «Шахта Ростовская» выставили на торги с дисконтом 30%

Имущество обанкротившегося ООО «Шахта Ростовская» выставил на торги конкурсный управляющий. Соответствующая информация опубликована на портале Федрусурс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Торги пройдут на понижение, при этом цена отсечения составляет 70% от начальной цены аукциона — порядка 13,3 млн руб. Самый крупный лот — жилое здание в Гуково площадью 900 кв.м и земельный участок под ним в 2 тыс. кв. м оценили в сумму более 19 млн руб.

Совокупная начальная цена по остальным трем лотам составила порядка 3,5 млн руб. В их число вошли несколько единиц производственного оборудования, максимальный дисконт по каждому из лоту составляет 50%.

Наталья Белоштейн