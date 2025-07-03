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В Ростовской области 161 выпускник набрал высший балл на госэкзамене

За основной и резервный период ЕГЭ наивысший балл набрал 161 выпускник из Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Из этого числа стобалльниками стали 10 человек — выпускников прошлых лет, которые по уважительным причинам не смогли явиться на ЕГЭ в основные сроки или получили неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных учебных предметов (русскому языку или математике).

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», по 200 баллов на ЕГЭ получили восемь человек, еще три — по 300 баллов.

Наталья Белоштейн

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