В Ростовской области 161 выпускник набрал высший балл на госэкзамене
За основной и резервный период ЕГЭ наивысший балл набрал 161 выпускник из Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Из этого числа стобалльниками стали 10 человек — выпускников прошлых лет, которые по уважительным причинам не смогли явиться на ЕГЭ в основные сроки или получили неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных учебных предметов (русскому языку или математике).
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», по 200 баллов на ЕГЭ получили восемь человек, еще три — по 300 баллов.