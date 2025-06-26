Три донских выпускника получили 300 баллов на ЕГЭ

В Ростовской области стали известны результаты госэкзаменов по иностранным языкам и информатике. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Так, 100 баллов по английскому языку получили 12 выпускников, четыре школьника на высший балл сдали Единый государственный экзамен по информатике.

Всего 151 донской выпускник за основной этап сдачи экзаменов получил 100 баллов. По 200 баллов набрали восемь человек, еще три – по 300 баллов.

Константин Соловьев