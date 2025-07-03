Суд в Краснодаре отложил заседание по делу о застройке санатория в Сочи

Октябрьский районный суд Краснодара отложил на месяц, до 30 июля, заседание по делу замначальника регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия Нателы Бирюковой. Что стало основанием для переноса судебного заседания, в суде «Ъ-Кубань» не пояснили.

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Натела Бирюкова обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Согласно версии следствия, в мае 2019 года фигурантка, исполняя обязанности начальника управления, подписала приказ об уменьшении территории объекта культурного наследия регионального значения «Санаторий имени Кирова, где в годы Великой Отечественной войны размещались госпитали №3206, 3183» в Сочи. Также следствие считает, что по ее поручению был изменен режим использования земель бывшего советского санатория и их границы, что впоследствии позволило застройщику ООО «СЗ "Красмашевский"» получить разрешения на строительство гостиничного комплекса и отеля на территории санатория.

В ходе строительных работ объекту культурного наследия был причинен ущерб. Как установлено в ходе следствия, минимальная стоимость компенсационных работ составляет 322 млн руб.

Подробнее — в материале «Не культурно вышло».

Наталья Решетняк