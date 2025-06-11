Не культурно вышло

В Октябрьский районный суд Краснодара поступило уголовное дело замначальника регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия Нателы Бирюковой. Ей инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями. По версии следователей, чиновница способствовала согласованию строительства комплекса апартаментов на территории бывшего сочинского санатория имени Кирова, который является объектом культурного наследия. Ущерб объекту оценивается в 322 млн руб. Предварительное слушание назначено на 16 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу заместителя начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Нателы Бирюковой. Она обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Согласно версии следствия, в мае 2019 года госпожа Бирюкова, исполняя обязанности начальника управления, из корыстной заинтересованности подписала приказ об уменьшении территории объекта культурного наследия регионального значения «Санаторий имени Кирова, где в годы Великой Отечественной войны размещались госпитали № 3206, 3183» в Сочи. Также, считает следствие, по ее поручению был изменен режим использования земель бывшего советского санатория и их границы, что впоследствии позволило застройщику ООО «СЗ “Красмашевский” (по данным “СПАРК-Интерфакс”, компания принадлежит Джульете Зебелян и Гарегин Атулян.— «Ъ-Кубань») получить разрешения на строительство гостиничного комплекса и отеля на территории санатория.

В ходе строительных работ объекту культурного наследия был причинен ущерб. Как установлено в ходе следствия, минимальная стоимость компенсационных работ составляет 322 млн руб.

Санаторий имени Кирова был построен на Виноградной улице в центре Сочи во время первой реконструкции курорта в 1930-х годах в стиле модернизированной неоклассики по проекту архитектора Д. П. Бурышкина. В годы Великой Отечественной войны здесь размещались два госпиталя. В начале 2000-х годов он перешел в собственность столичного бизнесмена Виктора Батурина, который планировал снести старые здания и построить на их месте курортно-гостиничный комплекс, но на защиту объекта встали историки и снос был запрещен, сообщается на архитектурном портале Сочи. В 2009 году Виктор Батурин объявил о продаже санатория.

В начале 2019 года власти курорта объявили о начале реновации санатория. Сочинская мэрия сообщала, что исторические здания остаются в неизменном виде, а сложившийся зеленый ландшафт территории сохраняется. Тогдашний мэр курорта Алексей Копайгородский в одном из интервью рассказывал, что завершить реконструкцию исторических корпусов санатория планировали в 2023 году, к 2025 году должны были построить здание отеля. Объем инвестиций оценивали в 16 млрд руб.

В 2023 году сочинцы пожаловались главе СКР Александру Бастрыкину на то, что стройка может повлечь разрушение памятника культуры, а арендатор вместо обещанной реставрации зданий возводит отели. Информационный центр СКР сообщил, что глава ведомства возьмет это строительство на контроль.

О возбуждении уголовного дела в связи с незаконной застройкой территории санатория стало известно в мае 2024 года. Оперативное сопровождение совместно обеспечивали сотрудники ФСБ России и краевых главков СКР и МВД.

Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Краснодара. Предварительное слушание назначено на 16 июня. По указанной статье чиновнице грозит до десяти лет лишения свободы.

Адвокат обвиняемой Александр Вульпе от комментариев воздержался.

Наталья Решетняк