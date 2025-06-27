В Новороссийске проверили 63 объекта на наличие нелегальных работников

В Новороссийске с 16 по 25 июня прошел рейд, по итогам которого проверили 63 объекта на наличие нелегальных работников. Полицейские выявили 105 административных правонарушений и вынесли 16 решений о депортации иностранцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полицейские выявили 105 административных правонарушений, среди которых: 19 по ст. 18.10 (незаконное осуществление трудовой деятельности), 50 по ст. 18.8 (нарушение режима пребывания иностранных граждан), шесть по ст. 18.9 (предоставление помещения для проживания иностранному гражданину, который находится на территории РФ с нарушением).

Также составлено 14 административных протоколов по ст. 18.15 (нарушение работодателями правил привлечения иностранного гражданина к трудовой деятельности) и 15 протоколов по ст.18.17 (нарушения ограничений для иностранных граждан в отношении иностранных граждан по отдельным видам деятельности).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске в рейде по стройкам выявили 10 иностранных нарушителей.