Три человека пострадали при атаках на Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили по 11 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 76 боеприпасов и 78 беспилотников. В результате пострадали три мирных жителя. Повреждения получили 12 жилых объектов и семь транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Алексеевским округом ликвидировали 15 БПЛА, над Вейделевским районом — три, над Ракитянским районом — один. Во всех случаях обошлось без последствий.

В Белгороде от падения обломков сбитого беспилотника пострадал забор частного домовладения.

В Белгородском районе по поселкам Малиновка и Октябрьский, селам Бессоновка, Ближнее и Чайки ударили пятью дронами. В районе села Чайки в результате атаки беспилотника на автомобиль были ранены два человека. Оба продолжат лечение в амбулаторно. Машина получила разрушения. В поселке Малиновка от детонации FPV-дрона пострадал частный дом. Сегодня ночью в селе Бессоновка ВСУ сбросили взрывные устройства с беспилотника — на предприятии повреждены три грузовых автомобиля и оборудование.

В Борисовском районе село Грузское атаковали одним FPV-дроном. Без последствий.

В Валуйском округе по поселку Уразово, селам Борки, Долгое и Казинка нанесли удары 14 беспилотниками. В поселке Уразово и селе Казинка повреждены по одному частному дому.

В Волоконовском районе в селе Борисовка с беспилотника сбросили взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском округе город Грайворон, села Гора-Подол, Козинка и Пороз подверглись обстрелу с применением двух боеприпасов и атакам пяти БПЛА. В селе Козинка повреждено частное домовладение. Сегодня ночью после сброса взрывных устройств с БПЛА в Грайвороне пострадали остекление двух МКД и легковушка, в селе Гора-Подол — три частных дома и машина.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье, Теребрено и хутору Ново-Репяховка выпустили 72 боеприпаса и 11 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка и Новая Таволжанка выпустили один боеприпас и 20 дронов. В Шебекине в результате обстрела пострадал мирный житель. Он продолжает лечение в больнице. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. В городе разрушения получили три МКД. Также вследствие атаки дрона повреждена «Газель».

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области пострадал один мирный житель. Повреждения установили в двух домах и четырех автомобилях.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова