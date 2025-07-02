Мирный житель пострадал при обстреле белгородского Шебекина
В Шебекино очевидцы сообщили об атаке ВСУ, поврежден многоквартирный дом
В результате обстрела города Шебекино Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную райбольницу. У него выявили минно-взрывную травму, баротравму и поверхностную рану руки.
Из-за попадания снаряда повреждены фасад и остекление двух многоквартирных домов.
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