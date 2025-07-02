Мирный житель пострадал при обстреле белгородского Шебекина

В результате обстрела города Шебекино Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную райбольницу. У него выявили минно-взрывную травму, баротравму и поверхностную рану руки.

Из-за попадания снаряда повреждены фасад и остекление двух многоквартирных домов.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова