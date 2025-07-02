Украинский дрон атаковал машину и ранил двух белгородцев

В районе села Чайки Белгородского района FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль: ранены два человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Мирная жительница получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и слепое осколочное ранение спины. Бригада скорой помощи доставляет ее в городскую больницу № 2 г. областного центра. Белгородцу с баротравмой медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации он отказался.

От удара дрона машина загорелась — пожар потушен.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь