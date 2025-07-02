Один человек пострадал при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 76 боеприпасов и 44 БПЛА. В результате пострадал один человек. Повреждения получили два дома и четыре машины. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Бессоновка, Красный Октябрь, Петровка и Щетиновка выпустили три боеприпаса и пять беспилотников. В поселке Октябрьский в результате детонации дрона рядом с коммерческим объектом пострадала мирная жительница. Она госпитализирована. На месте атаки повреждены два автомобиля и коммерческий объект. В селе Бессоновка разрушения получило промышленное предприятие.

В Борисовском районе село Цаповка подверглось обстрелу с применением пяти боеприпасов и атаке одного беспилотника. Последствий нет.

В Валуйском округе села Борки, Двулучное и Новопетровка атаковали четырьмя БПЛА. В Двулучном повреждения получили административное здание и памятник.

В Волоконовском районе по хуторам Плотвянка и Старый ударили шестью боеприпасами. Без последствий.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Дроновка и Козинка выпустили 21 боеприпас и два дрона. Сегодня ночью в Грайвороне пострадали остекление МКД и две машины.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье подверглись шести обстрелам с применением 33 боеприпасов и атакам девяти беспилотников. Информация о последствиях уточняется.

Над Ракитянским районом сбили два дрона. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Муром, хуторам Марьино, Мухин и Панков выпустили восемь боеприпасов и 21 беспилотник. В Шебекине в результате обстрела повреждены частное домовладение и четыре надворные постройки, ограждение предприятия.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области были ранены три мирных жителя. Разрушения получили четыре частных дома и десять автомобилей.

Алина Морозова