На Дону уровень радиации оказался в пределах нормы в первом полугодии 2025 года

Радиационная обстановка в первом полугодии 2025 года в Ростовской области оказалась стабильной. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Средние значения суммарной -активности специалисты ведомства замеряли в воздухе, питьевой воде, в продовольственных и пищевых продуктах местного производства, а также в жилых помещениях. По их заключениям, радиационный фон не превышает допустимого уровня.

Как сообщал «Ъ-Ростов», подобное исследование в июне проводили специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии. По их данным, интенсивность радиационного воздействия в зонах потенциально опасных объектов региона составила от 0,09 до 0,17 микрозиверта в час. Вблизи Ростовской АЭС уровень гамма-излучения оказался в диапазоне 0,12-0,15 микрозиверта в час.

Наталья Белоштейн