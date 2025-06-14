Гидрометцентр провел замеры радиационного фона в Ростовской области

Контрольные измерения специалистов Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии подтвердили нормальный уровень радиации в Южном федеральном округе, включая территорию вблизи Ростовской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В середине июня эксперты ведомства провели мониторинг радиационного фона на территории ЮФО, включая Ростовскую область. Результаты показали, что показатели ионизирующего излучения не превышают естественного фона.

По данным на 12 июня, интенсивность радиационного воздействия в зонах потенциально опасных объектов региона составила от 0,09 до 0,17 микрозиверта в час. Вблизи Ростовской АЭС уровень гамма-излучения оказался в диапазоне 0,12-0,15 микрозиверта в час.

Николай Аксенов