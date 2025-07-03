Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 3 июля

Военные учения запланированы 3 июля дежурными силами Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) в акватории морского порта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В ходе учений в период с 21:00 до 23:00 военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Из артиллерийской установки с молов Военной гавани во время учений будут выполнены практические стрельбы. При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе не подлежащие государственной регистрации, а также прогулочные и спортивные суда и надувные плавсредства. Под запрет попадают гидроциклы, виндсерфинг, сапборд, проведение подводных работ и водолазные спуски.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что судно «Транзит Тавайза» впервые совершит прямой заход в порт Новороссийска. Прямые рейсы позволят существенно сократить сроки доставки и оптимизировать логистические цепочки между Китаем, Турцией и Россией.