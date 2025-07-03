«Черноморец» договорился с «Зенитом» об аренде защитника Ильи Кирша

Новороссийский клуб договорился с ФК «Зенит» об аренде центрального защитника Ильи Кирша. Минувший сезон футболист провел в Махачкалинском «Динамо», сообщили в пресс-службе «Черноморца».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

20-летний центральный защитник провел в прошлом сезоне семь матчей в составе «Динамо», успев получить красную карточку в одном из матчей в кубке России.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что экс-тренер «Кубани» Сергей Первушин возглавил новороссийский клуб и подписал контракт по схеме «1+1».

Прошлый сезон менеджер провел в качестве помощника главного тренера Дмитрия Пятибратова в «Чайке» и «Факеле», после чего вернулся в «Чайку» в качестве главного тренера. Контракт с клубом из Песчанокопского истек 5 июня, по итогу сезона клуб занял 13-ю строчку в таблице ФНЛ.