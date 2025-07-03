Застройщик в Севастополе похитил 1,1 млн рублей при строительстве дома

В Севастополе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, похитившего 1,1 млн руб. у приезжего из Омской области под предлогом покупки квартиры в доме, который он якобы планировал возвести. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в декабре 2018 года жители Севастополя и Омской области предварительно заключили договор купли-продажи жилого помещения. Севастополец обещал построить многоквартирный жилой дом в ТСН СНТ «Куликово поле». Покупатель планировал стать собственником одной из квартир в здании. Обвиняемый заведомо знал, что не сможет выполнить взятые на себя обязательства, так как земельный участок, на котором предполагалось строительство, предназначен для садоводства.

Уголовное дело направлено в суд. Севастополец обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ранее его признали виновным в совершении аналогичных преступлений, он уже отбывает наказание в тюрьме.

Алина Зорина