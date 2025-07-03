Власти Сочи предупредили о сильных дождях и грозах

Оперативные службы Сочи перешли на усиленный режим работы из-за прогнозируемых осадков в виде дождя и гроз на 3 июля. Решение принял городской оперативный штаб под руководством главы Сочи Андрея Прошунина, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Синоптики предупреждают о сильных осадках и грозах с усилением ветра до 15–17 м/с на территории Сочи и федеральной территории Сириус. Непогода ожидается утром и в течение дня.

Власти призывают жителей и туристов избегать нахождения вблизи моря, рек, ручьев и малых водотоков. Рекомендуется принять меры предосторожности для сохранности имущества: не оставлять автомобили в низинах, где может скапливаться вода, под деревьями и около временных конструкций.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

«Ъ-Сочи» писал, что из-за штормового предупреждения и риска формирования смерчей в районе Магри — Веселое власти курорта временно ограничили купание на пляжах. На побережье подняты красные флаги, в отдельных зонах высота волн достигает 2 м.

Мария Удовик