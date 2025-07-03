Сочи вошел в топ направлений для аренды апартаментов

В июле Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для аренды апартаментов. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорта собрал 8% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,2 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для аренды апартаментов в июле занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 12% бронирований. В городе путешественники бронируют номера у среднем на шесть ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 6,2 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Москва, которая собрала 4% бронирований. В столице России путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной из которых составляет 5,7 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для аренды апартаментов в июле вошли и другие города Краснодарского края. В Геленджике, который занял восьмое место, путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 7,4 тыс. руб.

Краснодар занял девятое место в рейтинге популярных направлений для аренды апартаментов в июле. В городе путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,6 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что средства размещения на курорте на период с июля по сентябрь забронированы на 73%, а к концу июля и в августе ожидается пиковая загрузка до 95%. С начала года курорт уже принял более 3,5 млн туристов, что на 3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Мария Удовик