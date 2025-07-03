На Дону за сутки произошло пять техногенных пожаров
За прошедшие сутки 1 июля в Ростовской области потушили пять пожаров и четыре загорания сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области
На территории Дона специалисты ведомства также ликвидировали последствия пяти дорожно-транспортных происшествий, в которых были спасены два человека. О инцидентах на воде не сообщается.
За сутки МЧС задействовали 136 специалистов и 34 единицы техники.