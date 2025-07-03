Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону за сутки произошло пять техногенных пожаров

За прошедшие сутки 1 июля в Ростовской области потушили пять пожаров и четыре загорания сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

На территории Дона специалисты ведомства также ликвидировали последствия пяти дорожно-транспортных происшествий, в которых были спасены два человека. О инцидентах на воде не сообщается.

За сутки МЧС задействовали 136 специалистов и 34 единицы техники.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все