На Дону за сутки произошло пять техногенных пожаров

За прошедшие сутки 1 июля в Ростовской области потушили пять пожаров и четыре загорания сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

На территории Дона специалисты ведомства также ликвидировали последствия пяти дорожно-транспортных происшествий, в которых были спасены два человека. О инцидентах на воде не сообщается.

За сутки МЧС задействовали 136 специалистов и 34 единицы техники.

Наталья Белоштейн