Туристам в Сочи рекомендовали отказаться от пляжного отдыха из-за непогоды

Власти Сочи рекомендовали туристам и жителям избегать отдыха у моря, рек и ручьев из-за прогнозируемых сильных дождей, грозы и ветра 17 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях 3 июля на территории Сочи и федеральной территории Сириус.

«Жителям и гостям курорта следует избегать в этот период нахождения вблизи моря, рек, ручьев и малых водотоков»,— говорится в сообщении городских властей.

В связи с ухудшением погодных условий все оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

Автомобилистам рекомендуют не оставлять транспорт в низинах, где может накапливаться вода, под деревьями и рядом с нестационарными конструкциями.

Наталья Решетняк