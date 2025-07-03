В Азербайджан выдворили семью второго участника нападения на подростка в Петербурге

Петербургская полиция приняла решение о выдворении в Азербайджан вместе с родителями второго участника подросткового конфликта возле станции метро «Улица Дыбенко» — 15-летнего мигранта. Соучастника нападения на 16-летнего школьника и его семью принудительно депортировали из России, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Как уточнили в полиции, молодой человек стал непосредственным участником инцидента. В итоге в отношении нападавшего и его родителей приняли миграционные меры — их выдворили за пределы РФ.

«Ъ-СПб» писал, что ранее из страны также был выслан зачинщик драки, 13-летний подросток, гражданин Азербайджана. Он принудительно уехал на родину вместе с родителями, братом и сестрой.

В свою очередь, бизнесмен и глава «Азербайджанской национально-культурной автономии» (АНКА) в Петербурге Вагиф Мамишев заявил «Ъ-СПб», что ему пока не поступали жалобы от представителей местной диаспоры на действия правоохранительных органов в отношении граждан Азербайджана.

Подробнее о последних событиях на фоне возникшей напряженности в отношениях России и Азербайджана — в подборке «Ъ».

Андрей Цедрик