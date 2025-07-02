Мелиорация и технологии станут приоритетами развития АПК Дона

Эксперты определили приоритетные направления развития АПК Ростовской области в ходе межотраслевой стратегической сессии «Устойчивая и динамичная экономика». Замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Горбанева назвала четыре ключевых составляющих для успешного развития донского АПК: плодородная земля, водные ресурсы в достаточном объеме, финансовые ресурсы и квалифицированные кадры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

«Основной ресурс, который позволит реализовать все эти направления развития — это финансы. Наша инициатива заключается в том, чтобы привлечь все возможные источники финансирования, все действующие госпрограммы. И акцент делаем на привлечении внебюджетных средств»,— подчеркнула госпожа Горбанева.

По словам замминистра, группа экспертов выбрала десять инициатив из предложенного списка, включая — обеспечение устойчивого развития мелиоративного комплекса области, повышение технологической обеспеченности АПК, привлечение молодых кадров, создание инфраструктуры производства органических удобрений, развитие сельского туризма и создание агрегатора фермерской продукции.

По оценкам специалистов, реализация этих направлений потребует около 41 млрд руб. До 2030 года планируется направить из федерального бюджета 15 млрд руб., из областного — 3 млрд руб., из внебюджетных источников — 10 млрд руб. Первый этап проекта рассчитан на 2026-2030 годы, второй — на 2030-2035 годы.

«Реализация задач будет способствовать росту экономики региона, повышению конкурентоспособности сельхозпродукции, экологической устойчивости и развитию технологий. По прогнозам, объем производства валовой продукции сельского хозяйства Ростовской области к 2030 году может достичь 541 млрд руб., а объем инвестиций в основной капитал АПК — 36 млрд руб. Объем экспорта продукции АПК увеличится в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года»,— резюмировала Ольга Горбанева.

Валентина Любашенко