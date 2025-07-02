В России считают, что меморандумы Москвы и Киева носят противоположный характер

Меморандумы РФ и Украины сейчас носят прямо противоположный характер, заявила глава делегации РФ на на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова.

«В ходе выступления перед прессой 27 июня президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о принципиальной готовности нашей страны к третьему раунду переговоров с Киевом,— сказала госпожа Жданова. — Исходим из того, что в его повестке дня будет обсуждение проектов меморандумов России и Украины по урегулированию».

«В настоящий момент эти документы носят прямо противоположный характер, и задачей переговоров должен стать поиск путей сближения позиций»,— отметила дипломат.

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к третьему раунду переговоров с Украиной, чтобы обсудить меморандумы сторон с условиями прекращения огня. По словам президента, члены делегаций обсуждают даты следующих контактов. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог позднее заявил, что «Россия не может продолжать тянуть время» и призвал как можно скорее добиться прекращения огня и начать трехсторонние переговоры с участием США.

Россия и Украина 16 мая и 2 июня провели первые за три года прямые переговоры, по итогу которых договорились об обменах военнопленными. На последней встрече стороны обменялись меморандумами о прекращении огня. Президент Владимир Путин позднее говорил, что меморандумы России и Украины об условиях прекращения огня прямо противоположны, но переговоры необходимы, чтобы найти «пути сближения».

О перспективах третьего раунда диалога России и Украины — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая