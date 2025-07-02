Главу сельского поселения в Адыгее подозревают в превышении полномочий

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении главы Старобжегокайского сельского поселения Тахтамукайского района Республики Адыгея по факту превышения должностных полномочий. Поводом для начала производства стали материалы прокурорской проверки, в рамках которой были выявлены нарушения земельного и природоохранного законодательства при приватизации участка площадью около 2,5 га, расположенного в прибрежной зоне реки Кубань, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным надзорного ведомства, в октябре 2023 года чиновник самовольно изменил вид разрешенного использования участка, ранее предназначенного для сельскохозяйственных нужд. Земля, находившаяся в границах береговой полосы и представлявшая высокую инвестиционную ценность, была передана в частную собственность по цене, рассчитанной для пастбищ. В результате, как отмечают в прокуратуре, граждане фактически утратили доступ к водному объекту федерального значения, а бюджету муниципального образования причинен ущерб, превышающий 14 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ход расследования поставлен на контроль республиканской прокуратуры. Кроме того, в суд направлено исковое заявление о признании недействительным заключенного договора купли-продажи.

Вячеслав Рыжков