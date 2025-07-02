ЛДПР определилась с кандидатурой на выборы губернатора Ростовской области

Представитель ЛДПР Денис Фраш подал документы на выборы губернатора Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба донского облизбиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба отделения партии ЛДПР по Ростовской области Фото: пресс-служба отделения партии ЛДПР по Ростовской области

Лидер фракции в Законодательном собрании области получил единогласную поддержку делегатов конференции регионального отделения партии.

Днем ранее, как сообщал «Ъ-Ростов», областное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло кандидатуру главы региона Юрия Слюсаря на предстоящие выборы губернатора.

Наталья Белоштейн