Донские единороссы выдвинули Юрия Слюсаря кандидатом на выборы губернатора

В Ростове на заседании областного отделения «Единой России» состоялось выдвижение кандидатуры главы региона Юрия Слюсаря на предстоящие выборы губернатора. Об этом корреспондент «Ъ-Ростов» сообщил с места события.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

Юрий Слюсарь поблагодарил однопартийцев за доверие и рассказал об обновлении стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года. В ней отражены такие задачи, как укрепление экономики, развитие промышленности и сельского хозяйства, комплексное развитие территорий, меры социальной поддержки, в том числе, для участников СВО и членов их семей.

Наталья Белоштейн