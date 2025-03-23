Мэрия Анапы планирует мобилизовать 24 млрд рублей доходов в 2025 году

В 2024 году объем доходов бюджета Анапы составил 12,5 млрд руб. В нынешнем году мэрия рассчитывает мобилизовать 24 млрд руб., сообщает пресс-служба Заксобрания Кубани.

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Виды Анапы

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О финансовых итогах года мэр Анапы Василий Швец отчитался на открытой сессии городского совета. В ее работе приняли участие спикер ЗСК Юрий Бурлачко и вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

По словам глава курорта, оборот крупных и средних предприятий всех отраслей экономики в прошлом году составил 252 млрд руб., увеличившись за год на 11%. Он также отметил, что, несмотря на закрытый аэропорт, Анапу посетили 5,5 млн туристов — это на 10% больше, чем годом ранее. Объем услуг крупных и средних организаций отрасли превысил 20 млрд рублей – на 33% больше, чем год назад.

Вклад Анапы в базовые отрасли экономики Краснодарского края в 2024 году составил 3,4%, а если выделять только Черноморский экономический округ, вклад курорта вырос с 10 до 15%. Рост базовых отраслей экономики Анапы составил 267% при среднекраевом – 183%.

«Все отрасли экономики в прошлом году показали положительную динамику. Выросли инвестиции. Анапа по-прежнему остается в числе лидеров по инвестиционной привлекательности. И это не единичный случай, а долгосрочная тенденция. По итогам года курорт занимает лидирующие позиции по большинству видов господдержки субъектов МСП», — прокомментировал итоги работы председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин