Глава ВТБ оценил влияние больших военных расходов на экономику

Глава банка ВТБ Андрей Костин сказал, что большие военные расходы — причина инфляции в России. В федеральном бюджете на 2025 год на оборонный сектор заложена треть всех расходов страны.

«Помимо того, что они (военные расходы,— "Ъ") вообще большие и являются частью государственных расходов и стимулируют развитие определенных отраслей экономики, они еще и не производят продукцию, которая потом попадает на рынок. Поэтому предложение не увеличивается на рынке, а расходы растут»,— сказал господин Костин на Финансовом конгрессе ЦБ (запись опубликована во «Вконтакте»).

Еще одной причиной инфляции глава ВТБ назвал «огромное количество санкций». Он пояснил, что ограничения делают «многие процессы более дорогими, сложными». Андрей Костин также отметил, что «мы всегда очень робкие», когда пытаемся говорить о ситуации в экономике.

Государственные расходы России на национальную оборону в 2025 году ожидаются на уровне 13,49 трлн руб. или 6,3% ВВП. Это крупнейшая статья расходов федерального бюджета. Президент Владимир Путин 27 июня заявил, что в перспективе власти России намерены снизить оборонные расходы.

О дефиците бюджета — в материале «Ъ» «Бюджет набирает ход».