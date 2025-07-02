Рестораны Сочи не планируют запрещать посещение с животными

Рестораны Сочи, несмотря на действующий в Краснодарском крае с 22 июня запрет на посещение общественных мест с животными, не планируют менять политику в отношении гостей с питомцами. Как выяснил «Ъ-Сочи», большинство заведений по-прежнему придерживаются гибкого формата: пребывание с животными разрешено в отдельных залах или на летних верандах, при условии соблюдения санитарных требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Так, в ресторанах «Оливье», «Нино», «Дадиани» и «Зайка» допускается размещение с питомцами как в помещениях, так и на открытом воздухе. Заведения «Море», Original, «Санторини», «Дом хинкали» и «Плакучая ива» ограничивают пребывание с животными территорией террас. При этом, например, в «Плакучей иве» по просьбе гостя питомцу предоставляют воду и плед. Некоторые рестораны, включая «Хинкали на причале» и «Ла страда», допускают только мелких собак, находящихся на руках владельцев. В ряде случаев требуется наличие пеленок и соблюдение гигиенических норм.

В гостиничном секторе также сохраняется прежняя практика: размещение с животными допускается при ограничении по весу (до 7 кг), наличии доплаты и депозита, размер которых варьируется в зависимости от категории отеля. Как отметил председатель Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов, спрос на размещение с животными сохраняется, а многие отели расширяют перечень pet-friendly услуг.

В региональном департаменте потребительской сферы пояснили, что краевой запрет действует только при наличии соответствующего письменного уведомления на входе в заведение. Мера носит рекомендательный характер и направлена на соблюдение санитарных норм и комфортность пребывания для всех категорий посетителей.

Вячеслав Рыжков