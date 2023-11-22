ЮГК отыграла дисконт

В первый день торгов акциями золотодобывающей компании «Южуралзолото» после прошедшего накануне IPO они показали небольшой рост котировок. В последние два месяца было проведено четыре первичных размещения, и только в двух случаях результат вторичных торгов оказался положительным для инвесторов. Динамику движения котировок в первые дни торгов определяют не только финансовые результаты компаний и перспективы сектора, но и умение эмитентов и организаторов привлечь институциональных инвесторов. В том числе заметным дисконтом к рыночной цене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как и ожидали участники рынка (см. “Ъ” от 22 ноября), в первый день вторичных биржевых торгов акции компании «Южуралзолото» (ЮГК) выросли по сравнению с ценой IPO (55 коп.). В начале дня котировки акций поднимались на 16%, до 64 коп. Но удержаться на этом уровне не удалось, и цена на закрытии торгов составила 57 коп., лишь на 4% превысив цену размещения.

Таким образом, акциям ЮГК не удалось повторить успех размещенных месяц назад акций группы «Астра», которые в первый день выросли на 40% по сравнению с ценой размещения. Однако другие два IPO — «Хендерсона» (см. “Ъ” от 3 ноября) и «Евротранса» — порадовали инвесторов значительно меньше. В частности, акции «Хендерсона» в первый день торгов потеряли в цене всего 0,7%, однако в настоящее время торгуются на 15% ниже цены первичного размещения. Акции «Евротранса» потеряли в цене 11%.

Динамика акций после IPO зависит от многих факторов, поясняют эксперты. Прежде всего, по словам портфельного управляющего по российским акциям General Invest Татьяны Симоновой, это перспективы роста самой компании, перспективы сектора, который она представляет, размер компании, а также активность самого эмитента и организаторов IPO. В частности, группа «Астра» и ЮГК (с капитализацией более 100 млрд руб.), по словам главы управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексея Курасова, привлекли к размещению более десяти банков и брокеров.

В результате они обеспечили «большой спрос как от физических лиц, так и от институциональных инвесторов и состоятельных клиентов».

Книга заявок по «Астре» была переподписана более чем в 20 раз, так как инвесторы положительно относятся к сектору IT, указывает ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. И чем больше переподписка на предлагаемые к размещению бумаги, тем сильнее спрос на старте торгов, отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

При этом размещение акций «Хендерсона» изначально шло с малым розничным синдикатом в три брокера, лишь потом добавился один крупный банк, отмечает Алексей Курасов. И, по его словам, спрос был только розничный. Акции «Евротранса» также купили только розничные клиенты, отмечает эксперт. Причем, согласно данным Московской биржи, объем составил всего 615 млн руб. «Спекулянты начали активно выходить, не дожидаясь, пока на рынок придут внебиржевые инвесторы, которые купили бумаги на 12,8 млрд руб.»,— считает господин Курасов.

Татьяна Симонова отмечает, что на первых вторичных торгах важно и наличие потенциала роста котировок относительно цены размещения.

В частности, акции ЮГК были размещены по нижней границе объявленного диапазона, хотя книга заявок была переподписана более чем в три раза.

Несмотря на то что акции «Астры» предложили существующие акционеры (то есть привлеченные шли не в компанию, так называемый кешаут), но они предложили «честную и открытую сделку» и дали дисконт, отмечает Алексей Курасов. Вместе с тем «Хендерсон» размещал допэмиссию акций (так называемый кешин), но сразу объявил о выплате дивидендов (то есть выплаты мажоритарию с 85% долей и с небольшим кешбэком для инвесторов на IPO) и не дал никакого дисконта за участие в первичном размещении, отмечает эксперт. «Евротранс» объявил цену многократно выше ожиданий инвесторов и сделал упор на большие дивиденды в будущем, но эта идея не нашла интереса у инвесторов, указывает господин Курасов.

В дальнейшем торги новыми бумагами сохранят в себе риски размещения, отмечают аналитики. «Отсутствие институционалов в сделке приводит к завышению оценок, так как розничные инвесторы, как правило, участвуют по любой цене и не имеют ресурсов для качественной оценки эмитента»,— считает Алексей Курасов.

Ксения Куликова