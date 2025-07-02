В Армавире создали новый грузовой вагон

Завод стальных конструкций «Кубань» в Армавире завершил разработку и сертификацию новой модели грузового подвижного состава — полувагона открытого типа 12-3235. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Армавира Фото: пресс-служба администрации Армавира

Согласно информации предприятия, инженерной командой был создан опытный образец, успешно прошедший полный цикл испытаний, включая проверки прочностных характеристик и эксплуатационной надежности.

Полученный сертификат дает заводу право приступить к серийному выпуску модели, предназначенной для перевозки широкого спектра грузов. По данным компании, на новую разработку уже оформлены первые заказы, что позволяет рассчитывать на перспективную загрузку производственных мощностей.

Разработка собственной вагонной платформы стала значимым этапом в технологическом развитии армавирского предприятия, которое продолжает диверсифицировать производственную линейку в условиях растущего спроса на отечественные транспортные решения.

Вячеслав Рыжков