Котировки акций «Южуралзолота» остались выше цены IPO

Акции «Южуралзолота» (ЮГК) в первой половине дня 2 июля падали ниже 58,5 коп., на 13% ниже закрытия вторника. При этом объем торгов за первые четыре часа основной сессии превысил 8 млрд руб.— максимальное значение с начала обращения этих бумаг на бирже. Поводом для игры на понижение послужила информация об обысках в офисах компании в Челябинской области. К 13:40 котировки находились в районе отметки 59,5 коп., что на 11,6% ниже закрытия предыдущего дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Однако котировки акций снизились лишь до недельного минимума. И остаются заметно выше цены размещения на IPO (55 коп.). В ходе первичного размещения акций в ноябре 2023 года компания привлекла 7 млрд руб. В июне 2024 года ЮГК провела SPO на сумму 8 млрд руб. В настоящее время капитализация компании оценивается в 133 млрд руб.

«Южуралзолото» добывает золото на территории Пластовского, Верхнеуральского и Еткульского районов Челябинской области, а также в Хакасии. По объемам добычи занимает шестое место в РФ. Основным акционером компании является депутат законодательного собрания региона Константин Струков. В 2024 году выручка компании составила 75,9 млрд руб., превысив показатель предшествующего года на 12%. Чистая прибыль превысила 8,8 млрд руб., в 13 раз превысив показатель 2023 года.

Как отмечает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, на фоне обысков «выросла неопределенность в отношении будущего компании, инвесторы опасаются дополнительных юридических и налоговых рисков». Впрочем, по его мнению, риски уменьшаются «вследствие покупки управляющей компанией "ААА Управление капиталом", входящей в группу Газпромбанка, 22% акций ЮГК в конце прошлого года». По словам собеседника “Ъ” в крупной управляющей компании, «вероятно, продавали и физлица, и институциональные инвесторы». При этом, по его словам, «стоит дождаться конкретики по причине обысков в офисах компании».

В этом году были более существенные падения ценных бумаг ряда эмитентов, связанные с действиями правоохранителей. Так, в день задержания и ареста основателя и бенефициара «Русагро» Бориса Мошковича акции компании рухнули на 19,5%, а на следующий день — еще на 9%. В настоящее время котировки этих ценных бумаг остаются ниже 110 руб., более чем в два раза ниже, чем до задержания Бориса Мошковича. В конце мая, после задержания главы совета директоров ТГК-14 Константина Люльчева, акции компании упали в цене более чем на 8%. К настоящему времени акции потеряли в цене более 20%, опустившись до 0,65 коп.

Отдел финансов